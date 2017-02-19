為遊覽車翻覆事故負責？觀光及公路總局長傳請辭

2017-02-19 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前國道發生遊覽車翻覆意外造成33死慘劇，掀起外界一陣批評的檢討聲浪。有媒體報導指出，觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯已經提出口頭請辭。

據《蘋果日報》報導，交通部政務次長王國材上午指出，周永暉、陳彥伯已經口頭自請處分，兩人也會再提出書面辭呈。但目前辭呈尚未核定，仍要等交通部長賀陳旦決定。

據《聯合報》報導，賀陳旦今天早上接受媒體訪問時，只強調他正在了解遊覽車肇事原因及協助處理家屬權益，並未回覆是否批准辭呈。