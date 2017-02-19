拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金

2017-02-19 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕跟拍前總統陳水扁而引起爭議的麵包師傅黃士福，日前爆出私自跟網友募款的醜聞，已向工作的烘培坊辭職。走過那麼多風波，黃士福向媒體透露自己最感激的是中華統一促進黨總裁張安樂（白狼），因為對方前前後後捐給他30萬元現金，幫助他走上創業之路。

據《NOWnews》報導，白狼首先是在黃士福遭受恐嚇時，拿出10萬元「安家費」，要他放心工作。等到黃士福出來開店遇到裝璜、租金和設備採購的龐大開支，白狼又資助了15萬元，新店經營不善後，白狼又匯了5萬元，總計給了他30萬元。

另外前副總統吳敦義也曾派人訂了1萬元麵包；國民黨主席洪秀柱更請了立委黃昭順和前立委張顯耀買麵包，幫助他走過艱困。國民黨給他的金援還不僅如此，黃士福曾向前立委邱毅借了5萬元，並說好每月償還5000元，現在只還了第1個月，但邱毅已表示剩下的4萬5000元不用再還了。

受到如此多人的資助，黃士福履行他要協助慈善事業的承諾，已捐贈12次2000到3000元的麵包給育幼院等機構，並向恩友愛心協會和安德育幼院捐出2筆各2000元的現金。