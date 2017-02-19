首位女性士官督導長 被爆經歷不符遭拔官

憲兵士官督導長劉畢莉，是三軍司令部層級士官督導長裡唯一的一位女性。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-02-19 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬在月初視察憲兵指揮部時，憲兵指揮部士官督導長劉畢莉全程陪同，讓她躍上新聞版面，現在傳出她因為經歷不符遭舉爆被拔官。

綜合媒體報導，劉畢莉任憲兵指揮部士官督導長已達1年7個月，但傳出她在軍中的經歷沒有達到標準，被內部舉報，因此遭到拔官。中華民國空軍校友會理事長李詩文指出，劉畢莉可能是因為一些專業課程、資歷等，在憲兵司令部考核時被忽略掉。

憲兵指揮部也低調證實，劉畢莉目前已轉任當教官。立委李彥秀指出，國防部應該要做完最根本的審查，不過也傳出劉畢莉因為健康關係才轉任，不過這說法大家不能接受。