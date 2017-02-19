連勝文做什麼會激怒她？ 蔡依珊：太多了
2017-02-19 09:15
〔即時新聞／綜合報導〕連勝文妻子蔡依珊近日接受《Beauty》雜誌訪問，在快問快答節目中自爆她的體重是51公斤、最想變成隱形人，被問到「另一半說什麼或做什麼會激怒妳？」蔡依珊則說「太多會惹到我。」
蔡依珊首先被問到體重多少，她想也沒想就說51公斤，旁邊的總編大吃一驚，直說過去「都沒人講妳為何要講出來？」接著在「最常跟小孩子說什麼？」一題中，蔡依珊則說「去洗手」或是「褲子穿好」，講完忍不住自己也笑了出來。
隨後「吃過最罪惡的宵夜？」、「最喜歡吃什麼？」等題目中，蔡依珊都說是鹽酥雞，至於「最想擁有什麼超能力？」蔡依珊本來透露是小叮噹的任意門，後來想到那好像是道具而非能力，改口說想變成隱形人，並自嘲有這種想法可能要去看心理醫生。
最後提問者詢問另一半的什麼舉動會激怒到她？蔡依珊起初很煩惱「好難選，因為太多會惹到我，所以我不知道選哪一個。」接著才連珠炮地說出「催我出門怕我遲到，我不喜歡人家趕我，我不喜歡一直跟我重複講一樣的事情，不要念我！」
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