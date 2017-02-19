國民黨黨主席會是誰？ 呂學樟預測這兩人其中之一...

呂學樟認為，吳敦義與洪秀柱「最有勝算」。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-19 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰相當激烈，洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜等5位已公開表示將要參選，國民黨中常委呂學樟評估，吳敦義與洪秀柱「最有勝算」，黨主席應該就是他們兩個其中的一人。

《聯合報》報導，呂學樟昨接受媒體訪問，透露在目前表態參選的5人之中，他認為吳敦義與洪秀柱最有勝算，預測兩人其中之一會當選黨主席，他強調：「下一任黨主席應該會出自這兩人中的一人。」