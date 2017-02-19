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基層農會改選黨派大動員 檢調全面進駐

基層農會今起進行改選，賄選聲不斷，檢調坐鎮防賄。（資料照，記者葉永騫攝）

2017-02-19  07:18

〔即時新聞／綜合報導〕國內1105個農會今天起到4月下旬進行農會代表選舉，幾乎是台灣基層政治樁腳戰，藍綠政黨及地方派系大動員，選情激烈，各地賄選、配票聲不斷，檢調系統也繃緊神經，駐守重要據點，以防賄選、暴力發生。

基層農會系統主控權一向在藍營地方派系手上，但如今民進黨執政中央、地方執政縣市增多，民進黨積極部署，各地縣市長、黨部都已全力動員，爭取基層席次。

截至昨天晚間，包括台北市、彰化、南投、雲林、高雄、屏東、台東、花蓮等縣市都傳出賄選，賄選價碼從1票1000元的「普通價」、到南投1票5000元、台東1票6000元的高價都有，另外，選舉名冊紛爭等，也陸續傳出。

依照排定的農會改選流程，今日舉行的基層農會會員代表選舉，預定將選1萬多位會員代表、4000多位小組長，3月5日召開會員代表大會，選舉理監事，並選舉出席上級農會會員代表，3月31日由直轄市和縣市級農會，召開理監事會，選出理事長，遴聘總幹事，再於4月13日召開全國會員代表大會，選舉理監事，21日召開理監事會議，選出理事長，遴聘全國農會總幹事。

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