內幕》反同團體自嘲「藍綠和解」 小英這樣回...
2017-02-18 22:12
蔡英文今天與反同、挺同代表於總統府會面。（取自蔡英文臉書）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天與反同、挺同團體於總統府會面，蔡英文說，「今天的會面是一個解決分歧的開始，政府會繼續促成對話。」而上午場的反同代表剛好是政治傾向上分屬藍、綠的宗教團體，與會宗教人士轉述，有人自嘲同婚議題「讓他們藍綠和解」，蔡英文則回說，如果你們可以為這樣跨越藍綠，那一定可以坐下來跟不同立場的人對話。
蔡英文18日上午與台灣基督教教會聯盟、前立委雷倩等人會面；下午則是會見同志團體、同志伴侶與其家庭成員；這兩場會見都超過2個小時，希望讓與會者能暢所欲言。
蔡總統日前與宗教團體會面時，有宗教人士提到，若政府執意修改民法972條，屆時可能有人會不惜拋頭顱、灑熱血。媒體詢問，蔡總統今天與宗教界代表會面時，宗教人士有沒有情緒激動的發言？黃重諺說，「沒有」。
相關人士透露，上午場仍著重於家庭價值，雖然沒有過激言論，不過仍提及同婚與性解放的關係。
至於下午的挺同場會面，參與者有些是「三代同堂」，有些同志伴侶的爸媽，分享了他們作為阿公、阿嬤的喜悅經驗，也提出了他們的憂心。現場也有同志伴侶的小孩在總統接見外賓的晴廳地毯上爬來爬去，場面溫馨。一名挺同牧師則是開玩笑說，這個場合應該是第一次有小朋友在這爬。
挺同團體有人談到自己的經驗時，忍不住落淚，希望自己的伴侶可以擁有和其他夫妻、家人一樣的法律地位。
包括立法院長蘇嘉全、法務部長邱太三、副總統陳建仁都全程參與這2場會面，總統府代理秘書長劉建忻、副秘書長姚人多也出席。
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