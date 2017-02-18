台中新市旗今亮相 網友看完卻這樣說...

新版市旗網友認為太過複雜，還有人質疑台中市民美感不佳。（圖擷自PTT）

2017-02-18 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕台中市旗過去黃底紅字設計，被封為全台最醜市旗，因此市府公開徵件、i-Voting票選今天（18日）出爐，新版市旗引發大批網友討論，許多人認為新版本沒有比較好，甚至酸「冠軍很符合公務員的審美觀」。

台中市為了讓市旗變美，公開向各界徵件，分成2階段i-Voting選出，票選過程引發話題，除出現隱藏「罷免市長」意涵的作品，也有許多設計師出面認為作品美感不足。

PTT網友也紛紛討論市旗，不過大多數人都認為冠軍作品太複雜，「冠軍塞的東西太多了....醜」、「很像90初期流行的風格」、「第一名政治正確啊，它把市政績放進去了」、「台中人怒噓，冠軍最難看」，也有人貼出中信兄弟球團設計的旗幟，反而比較好看。

另外有人酸，「把一堆東西塞進去就符合公務員吃到飽的心態」、「冠軍很符合公務員的審美觀」、「大概參選作品不多」，不過貼文網友表示這次是i-Voting選出，不是官員選的。