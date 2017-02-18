30年前第1場228平反運動在台南 你參與了嗎？
「1987 228和平日運動影像暨紀錄片展」，呈現遊行當時的珍貴畫面。（記者洪瑞琴翻攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕尋找影中人！把歷史傳出去！30年前台灣民主先驅鄭南榕，發起228事件平反運動，第1場就選在台南出發，有多少無名英雄曾在這條血汗之路拼鬥，今年逢228事件70週年，台南擴大舉辦系列紀念活動，見證台灣民主進程。
在吳園藝文中心的「1987 228和平日運動影像暨紀錄片展」，主要紀錄1987年正逢228事件40週年，當時台灣還沒有結束戒嚴，由鄭南榕、陳永興與李勝雄等人發起的公義和平運動，打算在台灣各地遊行演講，要求查明228事件真相，平反冤屈同時促進族群和解。首場遊行即從台南開始，這次展覽呈現遊行當時的珍貴畫面。
此外，為紀念228平反運動30週年，2月28日將有「重返1987遊行現場」活動，將參照30年前的遊行路線，於南市街區再行一回，遊行終點為湯德章紀念公園，當天晚上7點半在成大南榕廣場，將有劇團演出、紀念音樂會。
30年前參與活動的黃昭凱表示，鄭南榕選在台南出發，正因台南是民主聖地 「敢衝敢拼」，「拼第一」號召各地響應。
台灣人權促進會前會長李勝雄律師表示，很多二二八真相史料恐怕已被那時的政權當局消滅掉，因此他以德國轉型正義為例，呼籲加害者及其親屬後代勇於挺身道歉，和受害者一起站出來見證歷史，唯有真誠面對過去，才能真正撫平傷痛。
吳園藝文中心的公會堂也展出「陳武鎮「判決書」油畫木雕藝術特展」，展期自2月15日至3月12日；地下1樓展出「期待明天的人—228消失的檢察官王育霖特展」，展期自2月15日至3月26日。
陳武鎮特展內容，將蔣介石當年在法官判決通匪罪犯簽呈指示的文件，放大十至二十倍，約半個人高，裱貼於各式充滿驚惶的人形油畫中，呈現出威權統治獨裁者罔顧人命的威權，令人震撼。
「期待明天的人」則展出王育霖檢察官手稿、筆記、照片等遺物，以及遺族影像，讓民眾認識王育霖檢察官的生平，以及家屬對受難者無盡的追思，另於2月20日將舉辦新書發表會。
愛國婦人館則由台南市文化資產保護協會主辦「亂世英魂-湯德章律師紀念展」於2月25日至3月5日展出，透過文獻史料、照片影像、歷史檔案的展出，讓民眾更容易認識二二八受難英雄湯德章的生平事蹟。
那些年，這些人，這段二二八歷史流下多少台灣民主血淚。（記者洪瑞琴攝）
台南擴大紀念二二八系列活動，以「南方有志」為題，1987年和平日運動影像紀錄，呈現遊行當時的珍貴畫面。（記者洪瑞琴攝）
台南擴大紀念二二八系列活動，以「南方有志」為題，1987年和平日運動影像展，呈現遊行當時的珍貴畫面。（記者洪瑞琴攝）
台南擴大紀念二二八系列活動，以「南方有志」為題，1987年和平日運動影像紀錄，呈現遊行當時的珍貴畫面。（記者洪瑞琴翻攝）
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