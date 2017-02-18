市旗選拔冠軍 遠看像台南近看原來是....

台中新市旗讓網友遠看像台南，戲稱這是台中市政府免費幫台南宣傳。（記者王捷翻攝）

2017-02-18 21:14

〔記者王捷／台南報導〕台中市市旗曾被鄉民認為是全國最醜的市旗，中市府急忙在今年設計了新市徽與新市旗，今日市旗選拔出爐，不過獲獎旗幟一貼出來，又讓網友認為，台中、台南傻傻分不清楚，新市旗以台中市徽「湖心亭」與「中」字結合概念作為發想，不過這面新旗幟遠遠起來反而有點像「台南」，有往有酸說，台中免費幫台南打廣告。

台中市原本的市旗，是黃色底，用紅字直接了當寫了三個字「臺中市」，讓中市府急忙選出新市旗，新市旗由設計者張文諺奪冠，以台中新市徽「湖心亭」做結合，地標湖心亭的水延伸至底圖的大台中城市建築意象，有著山、海、市、屯的城市圖像，結合漸層似太陽，象徵「太陽餅」。

不過如此有深意的新市旗，讓網友乍看之下以為台中的「中」，因為加了太多元素，變成筆畫較多的「南」，讓網友戲稱這次台中新市旗，是免費幫台南打廣告。

台南市議員陳怡珍說，雖然台中新市旗上有用英文寫著台中，不過國字部分遠看有點像台南，但是這也象徵台中、台南是友好城市。

台南市議員謝龍介則說，一府二鹿三艋舺，台南是台灣最早的都市，也是漢人文化的發源地，所以如果其他城市的文化有與台南文化相同之處，也無可厚非。