政策制訂要有前瞻性 林全盼閣員預見危機

2017-02-18 20:14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天召集各部會首長與政務次長等閣員召開共識營，會中檢討去年勞動部所提「一例一休」修法，以及近來外界探討遊覽車司機靠行爭議等問題，林全期勉閣員，政策的制訂必要有前瞻性，要能預見危機與爭議，民間公司已有65％的比例實施週休二日，但勞動部當時沒有調查清楚，數據的掌握慢了一點。

林全期盼未來內閣的重大政策要強化溝通，而對於蝶戀花旅行社遊覽車車禍，引發外界關注司機靠行爭議，林揆說，司機靠行制度，現行法令沒有明確規定到底合不合法，但靠行制度確實已存在，他指示針對司機靠行制度要去研究，若要修法也要提早因應。

林內閣為強化跨部會政策溝通，並強化團隊紀律，林揆今天下午召集各部會首長、政務次長、政務委員等內閣政務官共80人在公務人力發展中心召開名為「行政院政務團隊工作會議」的共識營，這是林全上任9個月來第2度召集各部會首長彼此就政策形成與溝通問題坦承交換意見。

共識營歷時4個半小時才結束，政院發言人徐國勇出面對外轉述，有關政策溝通議題，徐國勇說，林全提到，部會首長若意見不一致，例如討論到環評與經濟發展，有不同意見，部會首長可相約一起吃便當溝通，大家要強化溝通，不僅是部會的橫向聯繫溝通，也包括部會與三級機關的垂直溝通。

有關政策本位主義的問題，徐國勇說，林全提到部會是否會有本位主義的問題，例如經濟發展，經濟部盼稅基愈少愈好，但財政部則希望稅基多徵收一些，林揆各部會要敞開心胸，以同理心站在其他部會的角度考慮，才不會阻礙團隊往前進。

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