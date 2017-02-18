中美聲明稿大不同 府：會持續與美方合作關係

2017-02-18 20:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）17日於的德國波昂（Bonn），和中國外交部長王毅會面，中國在聲明稿轉述，提勒森重申奉行「一中政策」，但美國聲明稿中卻完全沒有提及「一中政策」，強調美方敦促中方積極處理對北韓問題。對此，總統府發言人黃重諺表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

黃重諺表示，我方了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。

黃重諺說，我國作為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。