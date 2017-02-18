中美聲明稿大不同 府：會持續與美方合作關係
2017-02-18 20:27
〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）17日於的德國波昂（Bonn），和中國外交部長王毅會面，中國在聲明稿轉述，提勒森重申奉行「一中政策」，但美國聲明稿中卻完全沒有提及「一中政策」，強調美方敦促中方積極處理對北韓問題。對此，總統府發言人黃重諺表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。
黃重諺表示，我方了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。
黃重諺說，我國作為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 陳庚金「能撈就撈」言論 郝龍斌：民進黨操作
- 不蹚渾水！ 國民黨要查雙重黨籍 民進黨退回
- 美陸戰隊派駐AIT 司徒文：非駐軍 是守衛隊
- 模擬總統撤離 黑鷹首降國防部
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 「追日計畫」 市庫可年進帳300萬
- 〈家禽禁運禁宰〉傳統市場恐漲 大賣場不漲
- 男星因肥胖罹呼吸中止症 舒淇驚喊「快減肥！」
- 最殘酷的現實... 他看新聞才發現妻子是妓女
- 自由廣場》電視台就少這一台
- 寄養家庭愛的呵護 2歲兒媒合丹麥夫婦收養
- 巴特勒真英雄 剩0.9秒罰進超前分
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 直擊「極樂府城」應召站 賣淫泰女：自覺像母狗
- 檢察官老梗騙120萬 警竟逮到15歲高中生
- 國道翻覆33死 蝶戀花周比蒼鞠躬致歉
- 連靜雯升格當瑜珈老師 拿簡沛恩開刀
- NBA》超狂地平說 厄文深信「地球是平的」（影音）
- 司改國是會議人選爭議踩地雷 呂太郎替許宗力消毒
- 桃北快捷公車通車 全新電動低地板巴士24日上路
- 石「猿」島練功有成 逆轉狂虐韓大學
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors arrest Samsung Group’s heir Jay Y. Lee
- 楊謹華傳出被求婚 臉書回應「有些話別亂講」
- 李燕家裡沒這東西 竟被姪子問「不是有在賺錢嗎？」
- 惡狼尾隨摀口、打暈強押 小6女童險遭擄
- 龍崎掩埋場不適合開發 牛埔里長：最後警告
- 馬來西亞國際發明展 我排名第二
- 連加恩非洲行醫 一家6口鞋櫃遭疑「養軍隊」...
- 一例一休難排班 長榮地勤找AI幫忙
- 北市府打造智慧支付平台 歐付寶擬第一季上線
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 網球》貝克又說話了 最看好納達爾法網奪冠
- 于美人「經歷離婚變好搞」 透露前夫互動模式
- 台紙控 董座簡鴻文非法變更印鑑
- 卸任特首判有罪 曾蔭權 香港第一人
- 設校時間逾徵地條件…縣府難逆轉 千生權益恐犧牲
- 三大法人買超11億 外資買超9億
- 隨機擄女學生性侵狼 打悲情牌盼交保被駁回
- （影音）林可彤淚崩嫁銀行副總裁 2.5克拉鑽戒好閃
- 世界先進 去年EPS3.38元
- 陳庚金喊軍公教能撈就撈 府譏：講海鮮嗎
- H5N6再添一例！雲林口湖土雞確診 撲殺3540隻
- 抗禽流感 柯P：不要幻想、要思考如何限制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中美聲明稿大不同 府：會持續與美方合作關係
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分