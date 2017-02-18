會見反同、挺同團體 蔡英文又請他上場救援
總統蔡英文今天在副總統陳建仁和總統府代理祕書長劉建忻、總統府副秘書長姚人多、立法院長蘇嘉全、立法院民進黨團總召柯建銘陪同下，與雙邊代表會面。（總統府提供）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天分別會見支持婚姻平權和反對婚姻平權的團體代表，總統府發言人黃重諺表示，總統蔡英文請副總統陳建仁幫忙，在總統府層次組成對話機制，邀請雙方代表進一步來總統府溝通，雙方代表也都表示願意加入後續對話機制。
攸關婚姻平權的《民法》修正草案去年底初審通過，反同團體至總統府抗議，總統府代理秘書長劉建忻當時承諾安排反同、挺同團體與蔡總統見面。這兩場會見分別於18日上午10點（反同團體，包括靈糧堂、長老教會等基督教團體）、以及下午2點（同志團體），在副總統陳建仁和總統府代理祕書長劉建忻、總統府副秘書長姚人多、立法院長蘇嘉全、立法院民進黨團總召柯建銘陪同下，與雙邊代表會面。
黃重諺轉述蔡總統分別對於團體陳述的五點看法：
第一，總統認為，婚姻平權議題，需要廣泛的社會對話，這是她反覆強調的事情，這個議題在社會激烈交鋒已久，總統對於這場對話比預期來得晚，分別向雙方表達歉意。
第二，民進黨是民主政黨，內部可以有不同意見，也一直都有不同意見傳統，總統認為，民進黨身為執政黨，會負責的整合出一致的方式和一致步調。
第三、相關法案已經送出委員會，但依然保留讓所有意見和可能性有被充分討論的空間，總統認為，之後有足夠的時間和空間，進行必要的社會溝通和法制化討論。
第四，總統聽取雙方意見後，向雙方表示，了解宗教團體對家庭的重視還有同志對家庭渴望，她認為兩者不必然衝突，她也當場邀請陳建仁副總統幫忙，在總統府層次，組成對話機制，邀請雙方代表進一步來總統府溝通。
第五，法制作業上，總統也請法務部邱太三部長主責，充分彙整各國法制經驗，讓雙方有更完整正確的資訊，共同解決問題，總統也請雙方代表來參加討論，雙方也願意加入後續對話機制。
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