賴芳玉揚言退出司改國是會議 林峯正急滅火挽留

2017-02-18 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕司改國是會議籌備委員會近日公佈委員會名單，遭外界質疑有黑箱作業，長期致力於保障婦幼、弱勢的律師賴芳玉今更一度在臉書發文表示想退出，不過司改國是會議副執行秘書林峯正對此表示，經他與賴溝通後，賴已同意繼續參與，發表在臉書的貼文也已刪除。

針對司改國是會議籌備委員會公佈委員會名單，將賴芳玉分配到討論獄政改革及如何反貪、緝毒的組別，賴今在臉書貼文，質疑自己為何不是被分在第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，讓她很傻眼，賴還提及「覺得我應該要退出了」。

《蘋果》報導，林峯正對此回應，在他向賴芳玉說明獄政也有少年矯正等議題後，賴已同意繼續參與，臉書貼文也已刪除。

針對法官論壇也出現文章質疑委員會的人選是如何產生，林峯正則表示，會虛心參考各界批評，但名單都是公開討論、可受公評。