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西班牙詐騙案 200多位台嫌全遭遣送中國

2017-02-18  18:54

［記者彭琬馨／台北報導］去年12月底西班牙與中國警方聯手破獲電信詐騙案件，逮捕我國200餘名涉案嫌犯，本月17日，西班牙政府決議將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國。外交部對此深表遺憾，並強調此案的司法程序尚未完成，外交部將與相關單位合作，繼續透過法律程序爭取涉案國人應有的司法權益。

外交部稍早發布新聞稿表示，西班牙政府於本月17日內閣部長會議中，同意將涉及電信詐騙案的台籍與中國籍嫌犯共269名引渡至中國。外交部強調，西班牙行政部門未顧及「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名我國人的涉案者引渡至中國，此一決定已侵害我國人權益，並罔顧歐盟國家重視人權的傳統，對此深表遺憾。

外交部表示，本案為西班牙與中國長期合作聯手破獲，案發後我國雖透過正式管道向西國提出引渡請求，但西國與中國雙方簽有引渡條約與司法互助條約，西國政府因此對我國提出的引渡請求始終未有正面回應。

由於本案在西班牙的司法程序尚未完成，外交部強調，未來駐西班牙代表處將與司法警政機關合作，替國人爭取應有司法權益。

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  • 外交部強調，未來駐西班牙代表處將與司法警政機關合作，替國人爭取應有司法權益。。圖為外交部發言人王珮玲。（資料照，記者王藝菘攝）

    外交部強調，未來駐西班牙代表處將與司法警政機關合作，替國人爭取應有司法權益。。圖為外交部發言人王珮玲。（資料照，記者王藝菘攝）

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