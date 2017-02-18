不蹚渾水！ 國民黨要查雙重黨籍 民進黨退回

2017-02-18 18:38

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨主席改選前爆發人頭黨員爭議，屏東縣申請入黨人數爆增6千6百多人，引發黨內人士質疑是被刻意動員，意圖影響選情，屏東縣黨部為避免新進黨員「腳踏兩條船」，特別行文商請民進黨屏東縣黨部協助清查是否涉及雙重黨籍，但民進黨以不涉入國民黨家務事為由，退回此案。

5月20日國民黨將改選黨主席與全國黨代表，競爭激烈，在各方人馬全力動員下，屏東縣申請入黨人數多達6千6百多人，黨內議論紛紛，認為有特定民意代表在幕後操控，欲影響選舉結果的意圖明顯，屏東縣黨部為避免申請入黨者具有雙重甚至多重黨籍身份，最近行文民進黨屏東縣黨部商請協助清查。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖表示，該黨部執委會前晚針對此案進行討論，與會執委認為正值國民黨人事改選敏感時刻，此時民進黨不應涉入別人的「家務事」，因此決議退回此案，縣黨部將據此回覆國民黨縣黨部。

國民黨屏東縣黨部表示，尊重民進黨縣黨部的決定，但相信國、民兩黨都不允許黨員有「腳踏兩條船」，從中漁利或淪為人頭工具的情形，希望雙方在清查「雙重黨籍」的問題上能有所默契，近日內該黨部將把申請入黨人員的初審結果送交中央黨部複審。