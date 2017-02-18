閣員躲媒體？ 徐國勇：特別走出來違反人性

2017-02-18 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長賀陳旦與勞動部長林美珠因遊覽車翻車事件惹議，而今（18）日出席行政院共識營未走大門，遭質疑刻意躲媒體；行政院發言人徐國勇緩頰表示，自己到地下室停車，也沒走大門。

綜合媒體報導，「政務團隊工作會議」（共識營）今日下午2時在公務人力發展中心舉行，與會人員約在下午1時30分起陸續到場；由於禽流感和蝶戀花翻車事件持續延燒，賀陳旦與林美珠到場時，都未走1樓大門，遭質疑是因爭議而刻意躲避媒體。

行政院發言人徐國勇中場休息時，受訪緩頰表示，自己也沒走正門，因為他的車停在地下室，所以直接從停車場上樓，「我不會走到1樓，給大家看一看再上樓，因為這違反人性嘛」。