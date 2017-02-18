| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「五天後會投案」花蓮殺兄嫌今陳屍三重旅社
 首頁 > 政治

閣員躲媒體？ 徐國勇：特別走出來違反人性

2017-02-18  19:50

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長賀陳旦與勞動部長林美珠因遊覽車翻車事件惹議，而今（18）日出席行政院共識營未走大門，遭質疑刻意躲媒體；行政院發言人徐國勇緩頰表示，自己到地下室停車，也沒走大門。

綜合媒體報導，「政務團隊工作會議」（共識營）今日下午2時在公務人力發展中心舉行，與會人員約在下午1時30分起陸續到場；由於禽流感和蝶戀花翻車事件持續延燒，賀陳旦與林美珠到場時，都未走1樓大門，遭質疑是因爭議而刻意躲避媒體。

行政院發言人徐國勇中場休息時，受訪緩頰表示，自己也沒走正門，因為他的車停在地下室，所以直接從停車場上樓，「我不會走到1樓，給大家看一看再上樓，因為這違反人性嘛」。

廣告
  • 行政院發言人徐國勇。（記者黃耀徵攝）

    行政院發言人徐國勇。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 共識營 徐國勇 林全 林美珠 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：閣員躲媒體？ 徐國勇：特別走出來違反人性


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.