與家鄉南投是隔壁縣市 吳敦義懇請雲林鄉親支持

2017-02-18 18:31

〔記者方志賢／高雄報導〕前副總統吳敦義今出席雲林同鄉文教基金會新春聯誼，他表示雲林與其家鄉南投是隔壁縣市，兩縣鄉親感情深厚，他也懇請雲林同鄉支持，向黨員推薦投票給他，支持他繼續為國民黨做最大的打拚。

雲林同鄉文教基金會今在高雄85大樓的君鴻酒店舉行新春聯誼，吳敦義特地前往拜票，他致詞表示，雲林與其家鄉南投縣是隔壁縣市，兩縣的鄉親感情很深厚，兩縣最大的不同，是雲林有靠海，南投四面都是山。

他說雲林縣現有7、80萬人口，出外的鄉親有幾十萬人，南投縣有53萬人，出外也有1、20萬人，雲林同鄉出門在外，很團結、很合作，都會照顧家鄉及同鄉的朋友，彼此相互關照。

吳敦義表示，這次他競選國民黨主席，大家若不棄嫌，向黨員推薦投票給他，讓他未來能為國民黨做最大的打拚，他也向現場雲林同鄉文教基金會的董事、監察人及顧問致敬。