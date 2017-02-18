藍營黨魁選舉技術鬆綁 洪秀柱這樣說...

2017-02-18 17:41

〔記者施曉光／台北報導〕先前說要「技術鬆綁」黨主席選舉黨員連署書審核的國民黨主席洪秀柱，今天下午接受前總統府副秘書長羅智強網路專訪直播時指出，由於有人反對，主張嚴格審核，如此一來「是不是可以刷掉一、二個人哪？」

國民黨中央原本打算以參選人黨員連署合格份數達到3%即停止查驗，藉此降低各方參選人因為被比對出有重複連署情形的機會，但據了解，由於連署期已從原本應於領表後才能開始的10天，大幅延長達62天，某參選陣營認為，既然規定已經放寬，就不應該再有技術鬆綁的問題，主張應該嚴格審查所有連署書，部分黨務主管也認為「3%門檻就不是問題」，因此洪秀柱建議的「技術性鬆綁」已喊卡，未來每一位參選人所繳連署書都要全數查驗比對，重複連署一概剔除。

不過，洪秀柱今天在訪談中談到連署問題時仍說，她很擔心有一人同時連署多人，以及抄名冊充數的情形，而且很怕到時候五、六個參選人所繳出的連署份數，會超過合格黨員數，電腦審核時也不知道孰真孰假，只要重覆就會剔除，有人就可能就通不過3％連署門檻，對真正連署的人會很冤枉。

洪秀柱說，原本大家主張廢除，但這必須全代會通過修改規定，因此她才提議技術性放寬審查，「本來大家都覺得很好呀﹗但到後來有人反對，又要嚴格審查」，她還笑著說，「嚴格審查是不是可以刷掉一、二個人哪？意思是這樣呀﹗」

對於網友提及五位副主席，有三位自行參選黨魁或轉支持其他參選人，洪秀柱回應，這表示她的副主席都很優秀，大家願意承擔，她要大家以正向看待，不要用負向的角度。

不過，洪秀柱也多次重複強調，呼籲所有競爭者都要有君子之爭的風範，大家說好話，論述不揭短，不要刀刀見骨，心胸要開闊，眼光看遠一點，話說好聽一點，就從參選人自己做起，大家要口吐蓮花，不要酸言酸語。