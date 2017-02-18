立院新會期 民進黨要確保兩席司委會召委

2017-02-18 16:45

〔記者曾韋禎╱台北報導〕立法院各黨團今已抽籤決定好各委員會的席次，為能確保年金改革之進程，民進黨團率先在司法及法制委員會搶下10席，並保留與親民黨團交換席次的空間。

立院上午先由時代力量、親民黨團抽籤決定委員會。時力抽得外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通等委員會，親民黨抽得內政、衛環及兩席司委會。

下午由民進黨與國民黨團分配餘數。民進黨團在司法、經濟、交通填滿10席，國民黨則在內政、外交、財政、衛環填滿5席。

柯建銘表示，不排除再與親民黨團交換1席司委會，就是要確保民進黨團能在司委會奪下兩席召委。