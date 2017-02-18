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KMT黨主席選情 韓國瑜：倒吃甘蔗

2017-02-18  16:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕表態參選國民黨主席的台北農產運銷公司總經理韓國瑜，今南下高雄美濃與農民座談，韓國瑜說，他的辭呈董事會尚未批准，為了選戰，蠟燭兩頭燒，農民的事要注意，選務也要全力以赴，不過有倒吃甘蔗、漸入佳境的感覺。

韓國瑜說，這次選戰，大家出來選，不要彼此傷害，若一定要彼此傷害，只是讓國民黨的形象繼續賠下去，現在才2月，吳、洪殺得這麼凶，再不踩煞車，到了3、4月還得了嗎？

韓國瑜認為，國民黨今天的情況已是岌岌可危，再把形象賠進去，沒有一個國民黨員會有好處，希望大家還是要回歸中道，遵守一定的遊戲規則，選舉的規範，千千萬萬不要罵來罵去。

至於農業部分，高屏是台灣水果重要供給地，高屏一定要來，雲嘉彰是蔬菜重地，每年也會拜訪，他特地率領公司重要幹部到中南部，讓農民有機會把不同意見優缺點做一次性表述，讓北農有進步的機會，農友拍賣蔬果也才會有更正確的方向；且現在極端氣候愈來愈不穩，可能造成農民很大的損失，因此希望與農民合作，因應未來極端氣候的變化。

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  • 韓國瑜南下高雄與農民座談。（記者黃佳琳攝）

    韓國瑜南下高雄與農民座談。（記者黃佳琳攝）

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