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國民黨屏東縣黨部人事大調整

2017-02-18  15:33

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部人事大調整，全縣劃分為6區，各區聘任1位執行長，並徵詢由民意代表兼任黨部義務主任，目前東港鎮黨部主任由鎮民代表洪志明兼任，萬丹鄉黨部主任由鄉民代表洪宗麒兼任。

縣黨部職務調整名單為，主任委員蘇清泉，書記長林育先，1組總幹事顏伯育，2組總幹事張元戎，3組總幹事徐雅亭，秘書李映楓。

第1區執行長傅建雄 （屏東市、麟洛鄉、萬丹鄉），第2區執行長邢濟芬 （九如鄉、鹽埔鄉、里港鄉、高樹鄉、長治鄉），第3區執行長陳雪珍 （竹田鄉、內埔鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉）。

第4區執行長蘇麗紅 （南州鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、林邊鄉、新園鄉、東港鎮、琉球鄉），第5區執行長盧玟欣 （車城鄉、枋山鄉、恆春鎮、滿州鄉），第6區執行長杜志浩 （山地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、獅子鄉、牡丹鄉、春日鄉、霧台鄉）。

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  • 國民黨屏東縣黨部人事大調整。（記者李立法攝）

    國民黨屏東縣黨部人事大調整。（記者李立法攝）

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