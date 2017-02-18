成立老人共餐中央廚房 柯：從聯醫和學校下手
2017-02-18 15:25
柯文哲今天也久違地穿上醫師袍，不過他也直言，覺得很難再穿回白袍了。（記者沈佩瑤攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今前往位在士林區的神農宮，參訪第一個由廟宇和宮廟攜手打造的老人共餐據點「神農樂活棧」，並且和老人家們一起用餐；柯文哲還貼心替老人家盛飯、挾菜，展現親民作風。
「神農樂活棧」即起每月提供一次老人共餐服務，由把關食材安全與營養，讓共餐的長輩吃得開心、吃出健康，另外，在每個月的初一、十五兩天，也會有市立聯醫團隊到神農宮駐點，提供量血壓、宣導衛教等服務。
有里長建議應該設置老人共餐的中央廚房，柯文哲表示，如果要讓每個里去煮飯比較麻煩，因此中央廚房的概念是對的，目前有幾個資源可以用，第一個是聯合醫院，另外就是學校營養午餐。柯文哲指出，學校營養午餐本來就是一個基地，同時供應好幾個學校，所以在容量範圍內，再多供應幾個里，就簡單了，所以初期「會從學校跟聯合醫院來思考。」
柯文哲今天也久違地穿上醫師袍，參與北市聯合醫院行程，前往松友社區當起社區一日醫生，不過他也直言，覺得很難再穿回白袍了。
潔白的白大褂上繡著斗大「柯文哲醫師」，這是柯文哲就任台北市長以來，除了拍廣告以外，首次穿著「舊戰袍」現身，但當媒體問2018是不是還會回去穿白袍，柯文哲回說「我看都很難穿回去了」，他坦言雖然偶而還是會回醫院看看病人，但「現在越來越少夢到回台大了。」
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