紀念228不是報仇 賴清德：追求建立尊嚴國家

台南市政府與台南市舉辦「228大屠殺70週年暨1987年228平反運動30週年藝術聯展」，今天開幕，228受難者家屬與民眾獻花追思。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-18 15:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年是228事件滿70週年，台南市政府與台南市愛樂協會共同主辦的「228大屠殺70週年暨1987年228平反運動30週年藝術聯展」，今天在吳園藝文中心開幕，透過不同型態藝術展演，讓民眾與這股時代洪流一同前行，感受228事件從噤聲到紀念、從壓制到自由的過程，體會台灣得來不易的民主與和平。

市長賴清德表示，據文史專家研究228事件應有數萬人受害，申請國家賠償卻只2千多人，且僅有1百多人有相片，這代表真相並未完全呈現，仍有許多人受到委屈。

賴清德表示，鄭南榕烈士30年前發起平反228運動，第一步開啟台灣社會一連串轉型正義運動，接著李登輝、馬英九、蔡英文總統也都公開道歉，代表台灣民主進展，未來政府與民間要繼續努力，公布加害者，這不是為了報仇，也不符台灣人的善良與社會期待，而探究真相目的，就是要追求建立綠色和平、有尊嚴的國家，避免歷史傷痛再發生。

鄭南榕遺孀、總統府資政葉菊蘭表示，228事件這道歷史傷口延續40年後，鄭南榕與志同道合者以寬恕為出發點，在1987年的2月15日走上街頭首辦平反運動，希望把歷史攤在陽光下，讓受害者家屬能夠大聲哭泣，其他人可以正大光明地安慰，惟有和解才能共生。

發起參與平反228運動的李勝雄律師、林宗正牧師與黃昭凱等人都出席見證，同時呼籲應公布228事件加害者，追求真相。林宗正牧師並向賴清德懇求說，「紀念228不是記過去，而是要寫未來 」「我對你有寄望，獨派對你也有寄望 ，希望有朝一日你能高喊『台灣要獨立』 」。

紀念228事件70週年系列活動，除了吳園藝文中心藝術聯展，今日開幕邀請出身台南、享譽國際的小提琴家蘇顯達教授，率領樂團一同演出音樂家蕭泰然多首創作之外，愛國婦人館、台南文化中心、台南一中、永華市政中心旁228紀念公園、國立成功大學、台灣歷史博物館等地皆舉行各項紀念活動。

吳園藝文中心公會堂1樓展出「陳武鎮『判決書』油畫木雕藝術特展」、「1987 228和平日運動影像暨紀錄片展」，展期自2月15日至3月12日；地下1樓展出「期待明天的人—228消失的檢察官王育霖特展」，展期自2月15日至3月26日。

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