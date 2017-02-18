司改會議被分到這組... 律師賴芳玉想退出
2017-02-18 17:57
〔即時新聞／綜合報導〕不尊重專業？司改國是會議分組委員名單昨正式公布，媒體報導，長期致力於保障婦幼、弱勢的律師賴芳玉，對於自己未被分到第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，反而是第五組「維護社會安全的司法」感到困惑，也讓她萌生退意。
《鏡傳媒》報導，多年來投入保護犯罪被害人、弱勢族群的賴芳玉，於臉書撰文提到，因為真心想替司改做些努力，所以當被問到是否有意願時，遂不假思索答應，不料，看見名單上自己竟不是被分到第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，反而是跟獄政、毒品、打擊犯罪、犯罪預防與管理相關的第五組，讓她很傻眼。
報導也提到，賴芳玉在文中無奈表示，「很少在網路上公開說三道四，但這會兒，卻有點不抒己志，都有點對不起自己了」。有臉友在底下留言力挺賴芳玉說法，表示若不把對的人放在位置上，司改會議又有何用，賴芳玉也回應，「參加是為了做事，沒人有空去那裏沽名釣譽」，當看到分組子議題時，就「覺得我應該要退出了」。
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