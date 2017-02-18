林全：內閣共識營盼形成更多默契
2017-02-18 15:07
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全領導的林內閣為強化政策溝通與團隊紀律，林揆今天下午召集各部會正副首長、政務委員等內閣政務人員逾70人在公務人力發展中心召開名為「政務團隊工作會議」的共識營，林全表示，共識營就好像球隊上場打球，教練叫大家暫停，重新整頓一下、討論一下，今天的目的是把過去這段期間政府部門運作的情況進行彙整，希望將來形成更多的默契。
林全受訪表示，今天是把需要注意的問題，大家討論一下，希望從組織的運作、政策的形成與執行交換意見，重點就在這個地方。
這是林全上任9個月來第2度召集各部會首長彼此就政策形成與溝通問題坦承交換意見。政務團隊工作會議下午2時登場，將討論有關政策的形成、政策的溝通這兩大議題。
據了解，各部會正副首長在下午的會議中對跨部會政策的形成與溝通交換意見，並盼加強橫向聯繫，相關官員表示，對於內閣的跨部會政策，各部會之間要加強溝通，不要流於本位主義思考，同時，內閣團隊紀律的遵守，也很重要。
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