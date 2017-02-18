媒體撲空！賀陳旦、林美珠迴避受訪

2017-02-18 14:55

〔記者李欣芳／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車車禍釀33死的重大意外事故，藍營立委究責，要求交通部長賀陳旦下台；司機過勞問題，勞動部與交通部如何認定工時，引發外界關注，賀陳旦與林美珠兩人今天下午低調出席在公務人力發展中心召開「行政院政務團隊工作會議」，迴避大批媒體在大門口守候，並未受訪，讓守候的媒體撲空。

據了解，賀陳旦與林美珠並未從前門進入，而是從地下室停車場上樓開會。

行政院長林全領導的林內閣為強化跨部會政策溝通，並強化團隊紀律，林揆今天下午召集各部會正副首長、政務委員等內閣政務人員逾70人在公務人力發展中心召開「行政院政務團隊工作會議」，包括外交部長李大維、國防部長馮世寬、農委會副主委陳吉仲等部會正副首長出席，李大維被詢及參與會議的目的時，則並未回答。