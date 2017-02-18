國民黨主席選舉民調數字 吳敦義：不用太高興

2017-02-18 14:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對近期一份國民黨黨主席民調數字﹗參選人韓國瑜今表示，他不在乎民調高低，不用為這影響心情，民心思變、等到開票剎那就知道了﹔吳敦義則指出，民調只是一時溫度，溫度上上下下、不用太高興，大家都要努力、更要團結。

國民黨主席參選人韓國瑜、吳敦義，今中午陸續出席新同盟會高雄分會新春團拜餐會，團拜在高雄香蕉碼頭舉行、席開37桌，韓國瑜約12點25分先到，吳敦義約慢了15分鐘，當吳敦義要進場時，原本還在敬酒的韓國瑜疑似從另處走道離去，兩人並沒碰到面。

兩人進場前，陸續針對近期某民調數字回應媒體（吳敦義第一、郝龍斌第二），在場內則各自對新同盟會表達敬意、爭取支持。

韓國瑜當場承諾，未來若當選黨主席，會高度重視地方意見，且會帶著幹部看著民代質詢﹔吳敦義則背頌禮運大同篇107字，強調這就是國父孫中山的精神、也是新同盟會的精神。