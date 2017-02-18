「悅齡老童園」啟用 鄭文燦：退休生活更精彩

2017-02-18 14:15

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今日出席蘆竹區「悅齡老童園」日間托老服務中心揭牌活動時表示，「悅齡老童園」是桃園市第3間日間托老中心，未來會舉辦各種文康、體育、老少共學、健康講座，提供長者完善的照顧，讓退休生活更精彩；未來，市府也將持續提供長者相關照顧，打造桃園成為樂活社會。

鄭文燦說，「悅齡老童園」是由桃園市濟世功德協進會規劃設置，每星期提供5天日間托老服務，擴大服務項目與延長照顧時段，收費低廉，讓長者可以吃得健康、活得精彩、心情不老、天天開心，期許「悅齡老童園」可以成為推動長照政策的榜樣。

鄭文燦表示，蘆竹區人口約15萬人，老年人口佔8%，約1萬3000人左右，目前桃園市共有180個社區關懷據點，可提供長輩健康促進、餐飲服務、交換訊息、關懷訪視的服務地點，將據點功能擴充提升後，就可成為日托中心，擴大服務項目及延長照顧時段， 「悅齡老童園」是桃園第3間日間托老中心，「悅齡」為享受老年生活，「老童園」指老人家就像是「老小孩」，代表長者需要持續受到照顧。

社會局長古梓龍表示，市府持續增設社區照顧關懷據點、辦理老人福利措施，目前據點推出老少共學、生活講座、懷舊列車、健康促進、運動休閒等系列活動；另為推廣共餐服務，更增加餐飲加值服務補助，補助餐飲材料費，讓長者吃得健康。

他說，各行政區依需求陸續推展日間托老服務，也考量失智長者需求，社會局辦理「樂智學堂」及「失智新樂園實驗方案」，並積極成立日間照顧中心，以照顧失智症的長者。

「悅齡老童園」位於蘆竹區南崁路一段99號4樓。