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久違再披白袍 柯文哲：我看很難穿回去了

台北市長柯文哲前往松友社區，當社區一日醫生。（記者方賓照攝）

2017-02-18  14:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日當起一日醫生，也難得在媒體面前重披白袍現身，不過柯文哲也直言，覺得很難再穿回白袍了。

台北市長柯文哲參與北市聯合醫院行程，前往松友社區當起社區一日醫生，也難得再披上醫師白袍，這是柯文哲擔任台北市長後，除了拍攝廣告外，首次穿白袍現身在公開場合。

根據《蘋果日報》報導，現場有媒體詢問柯文哲，2018會不會回去穿白袍，柯文哲回說「我看都很難穿回去」；柯文哲也說，他已經越來越少夢到自己回台大看診，不過他也透露，其實偶爾還是會回醫院去，回去台大看看病人。

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  • 對於被問到2018會不會回去穿白袍，柯文哲則表示，「我看很難穿回去」。（記者方賓照攝）

    對於被問到2018會不會回去穿白袍，柯文哲則表示，「我看很難穿回去」。（記者方賓照攝）

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