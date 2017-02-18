民進黨媒創中心主任懸缺 將由「他」接任...

2017-02-18 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，28歲公共冊所二手書店創辦人楊緬因，將擔任民進黨媒體創意中心主任一職，楊緬因也證實，稱很開心能到黨中央服務。

《聯合報》報導，原民進黨媒創中心主任李厚慶去年11月請辭後，懸缺職務由副主任代理。報導指出，該職缺將由曾替柯文哲、蔡英文輔選的楊緬因接任。據悉，楊緬因雖年輕，但輔選經驗豐富，不僅曾於2014年加入柯文哲選戰團隊，負責網路文宣，他也在2016年總統大選期間，擔任蔡英文競選辦公室媒體創意中心副主任。

楊緬因受訪時也證實，這段時間曾接獲黨中央詢問是否接任一事，經考慮後，評估自身能力，決定接受挑戰，他還說，自己不僅長期支持民進黨，也有輔選經驗，「能到黨中央服務，覺得滿開心的」。針對這項人事案，雖未獲民進黨副秘書長徐佳青直接證實，但她也沒否認，僅稱將晉用30歲左右者任黨務主管，並於3月1日正式公佈、上任。