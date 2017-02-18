陳「能撈就撈」說 民進黨：加速改革黨職併公職
〔記者蘇芳禾／台北報導〕曾任行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金日前呼籲軍公教能混就混、能撈就撈。民進黨發言人張志豪今（18）日表示，從陳庚金的發言，民進黨更加確立支持政府改革「國民黨將黨職併入公職」不公不義的決心與立場。長期以來，國民黨侵佔國家資產，違反社會正義，民進黨認為，「國家資源不應該用在造福單一政黨國民黨黨工的身上」，尤其當天在場的陳庚金及胡志強兩人都是被改革的對象，竟然還公開護航個人的既得利益，民進黨認為「黨職併公職」問題應列入政府加速優先處理項目。
張志豪表示，從當天陳庚金等人的言論，可以清楚看出國民黨就是站在人民的對立面，過去一段時間甚至躲在反年改團體的後面，製造恐慌並激化社會對立與衝突，尤其陳庚金帶頭高喊推翻政府，要現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，令人遺憾。年金改革絕對是當前首要之務，呼籲國民黨懸崖勒馬，應該共同支持年金改革，理性面對並解決問題，不應將年金改革作為黨主席之爭的工具與手段，一味將年金改革作為秀場，對多數支持年金改革的民眾不公平，也對整體國家社會沒有幫助。
張志豪認為，陳庚金的說法並不能代表所有公務人員，也無法作為所有在工作崗位上努力的軍公教同仁認同。年金應該是世代互助的精神，大家一起面對長期積弊所造成的問題，「年金改革不是霸凌任何職業別，更不會讓大家活不下去，這是制度面的改革，是溫和漸進的改革。」
張志豪說，當七成民眾支持年金改革，國民黨不應站在人民的對立面，既然立法院已經開議，就應該回歸制度面討論，不分朝野共同面對，加速改革。至於方案或細節部分，相信接下來年金改革的討論，政府各部門都會積極準備，讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。
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