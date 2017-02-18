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婦聯會60億捐振興 徐永明質疑：捐款還是洗錢？

2017-02-18  12:20

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會昨宣布捐出大部分資產做公益，其中60億元捐給主委辜嚴倬雲擔任董事長的振興醫院，不過卻引起外界批評「左手給右手」；立委徐永明則質疑，「這次的『財產大挪移』到底是捐款，還是洗錢？」

「婦聯會宣布將把現有的381億元資產，提取7成做公益，但其中60億元將給婦聯會主委擔任董事長的振興醫院，讓人不免質疑，這次的財產大挪移到底是捐款，還是洗錢？」徐永明表示，婦聯會最終繳出收支決算表、資產負債表等資料，但在黨國一體時代累積近千億「勞軍捐」的流用，卻毫無交代，「這就讓人懷疑，現在看得到的381億元資產，是否只是冰山一角？」

徐永明表示，昨天本辦公室已分別向內政部與黨產會發文，要求整理並提供婦聯會的相關資料，黨產會回覆表示，因資料眾多且涉及機密，需要下週才能提交報告。

徐永明呼籲，面對婦聯會有步驟地整理戰場，行政部門應該加快回應，並隨時向國會報告進度，「不然等婦聯會『移轉財產』後，行政部門要將已複雜萬分的勞軍捐釐清，肯定難上加難！」

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  • 徐永明質疑，「這次的『財產大挪移』到底是捐款，還是洗錢？」（資料照，記者黃耀徵攝）

    徐永明質疑，「這次的『財產大挪移』到底是捐款，還是洗錢？」（資料照，記者黃耀徵攝）

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