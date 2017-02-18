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要軍公教能撈就撈 柱柱姐：確實不宜

2017-02-18  12:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金因不滿年金改革，語出驚人表示「能撈就撈」、「能混就混」挨批。對此，洪秀柱今表示，內容確實不宜，但應是情緒性發言。

《中央社》報導，曾任行政院人事行政局長的陳庚金，16日在全國公教軍警聯合總會上，公開呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，引起軒然大波。

國民黨主席洪秀柱今出席新竹市議員林慈愛服務處揭牌典禮時表示，陳庚金當時應情緒較激動，以及不滿政府年金改革等，才會出現情緒性發言，內容確實不宜。

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  • 針對陳庚金的「能撈就撈」說，洪秀柱坦承內容確實不宜。（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對陳庚金的「能撈就撈」說，洪秀柱坦承內容確實不宜。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 曾任行政院人事行政局長的陳庚金，16日因「能撈就撈」、「能混就混」，以及「大家來搞垮這個政府」惹議。（資料照，記者廖振輝攝）

    曾任行政院人事行政局長的陳庚金，16日因「能撈就撈」、「能混就混」，以及「大家來搞垮這個政府」惹議。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 國民黨 年改 洪秀柱 陳庚金
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