婦聯會捐280億 黃國昌：不應把捐款當煙霧彈
2017-02-18 15:22
〔即時新聞／綜合報導〕長期被指控財務不透明的婦聯會，昨表示將捐新台幣280億元，包含捐給財團法人振興醫院60億元在內的160億將做長照之用。對此，時代力量立委黃國昌今天表示，婦聯會的每筆財產來源是最重要的追查方向，不應把捐款當煙霧彈，來模糊此事的本質。
中華民國婦女聯合會於昨天聲明，不是任何政黨的附隨組織，將從總資產約381億元中，提取大多數捐作公益用途，其中160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；60億元給各社福機構；另捐出60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院的長照中心。
黃國昌今日在立法院受訪時表示，婦聯會問題最關鍵的是，一方面在法規上，婦聯會到底是不是國民黨的附隨組織？這必須由行政院不當黨產委員會進一步認定。
黃國昌也認為，最重要的是，婦聯會過去從國家取得這麼多金額的補助，公開財務及每筆財產來源，是目前最重要的追查方向。他也說捐款的事，平常很多財團法人與慈善團體都有在做，不應該用捐款來當煙霧彈，模糊整件事情的本質。
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