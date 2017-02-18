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900億勞軍捐 內政部：婦聯會應說明清楚流向

婦聯會大樓。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-18  11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會已於昨日向內政部申報104年度財務決算書表，但至今仍未交代900多億元「勞軍捐」去向，內政部今日呼籲，婦聯會應將「勞軍捐」流向說明清楚。

內政部表示，人民團體對社會各有貢獻，有接受政府補助、公眾捐款，即應公開財務，內政部已收到婦聯會的財務決算書表，將依「政黨及政治團體財務申報要點」規定，儘速公開在內政部網站上。

針對婦聯會仍未交代「勞軍捐」結餘用途，內政部表示，基於「勞軍捐」收入來自民間捐款，社會大眾對該項經費收支情形有知悉權利，內政部將持續函請婦聯會儘速說明，了解資產來源與「勞軍捐」的關聯。

關於婦聯會擬捐280億元作公益，內政部指出，樂見人民團體熱心社會公益，但「勞軍捐」爭議仍在，婦聯會應先行舉證釐清後，再依規定辦理財產捐贈事宜。

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