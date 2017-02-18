洪秀柱陣營號稱民調第一 郝、詹同聲不在意
2017-02-18 11:41
〔記者施曉光／台北報導〕昨有週刊公布國民黨主席選舉民調結果，前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、國民黨主席洪秀柱3人，目前支持度分居第一、第二、第三名，洪辦昨晚緊急聲明強調，內部民調顯示洪秀柱才是第一名，郝龍斌與另一位參選人詹啟賢今日則異口同聲表示不在意民調，最後實際開票結果才重要。
郝、詹兩人今天上午前後參加台北市大安區黨部春節團拜活動。郝龍斌說，民調反映黨員或一般民眾對於候選人的看法，每個人根據民調做選舉策略，這件事他沒特別的評論，「爭這個（民調名次）沒有太大意義，我們全力爭取到最後投票結果是第一，才重要。」
對於媒體詢問洪辦是否利用黨部資源做民調？郝龍斌表示，如果是用黨的資源，應該讓大家知道。他指出，洪秀柱一再強調未來所有資源都會公平、公正，黨員名冊也都會依相關辦法來做，現在重要的是，黨中央快把由各參選人推出代表組成的選舉委員會組織起來。
詹啟賢則說，民調參考就好，反正現在民調與實際投票結果誤差很大的事情，屢見不鮮，更何況距離投票日還有3個月的時間，到時大家可以拭目以待。
此外，對於立法院國民黨團擬邀參選人說明政見，郝、詹也同聲贊成，詹啟賢還要求未來應該舉辦辯論會，讓大家有交叉詰問的機會。
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