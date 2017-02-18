| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡
 首頁 > 政治

洪秀柱陣營號稱民調第一 郝、詹同聲不在意

2017-02-18  11:41

〔記者施曉光／台北報導〕昨有週刊公布國民黨主席選舉民調結果，前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、國民黨主席洪秀柱3人，目前支持度分居第一、第二、第三名，洪辦昨晚緊急聲明強調，內部民調顯示洪秀柱才是第一名，郝龍斌與另一位參選人詹啟賢今日則異口同聲表示不在意民調，最後實際開票結果才重要。

郝、詹兩人今天上午前後參加台北市大安區黨部春節團拜活動。郝龍斌說，民調反映黨員或一般民眾對於候選人的看法，每個人根據民調做選舉策略，這件事他沒特別的評論，「爭這個（民調名次）沒有太大意義，我們全力爭取到最後投票結果是第一，才重要。」

對於媒體詢問洪辦是否利用黨部資源做民調？郝龍斌表示，如果是用黨的資源，應該讓大家知道。他指出，洪秀柱一再強調未來所有資源都會公平、公正，黨員名冊也都會依相關辦法來做，現在重要的是，黨中央快把由各參選人推出代表組成的選舉委員會組織起來。

詹啟賢則說，民調參考就好，反正現在民調與實際投票結果誤差很大的事情，屢見不鮮，更何況距離投票日還有3個月的時間，到時大家可以拭目以待。

此外，對於立法院國民黨團擬邀參選人說明政見，郝、詹也同聲贊成，詹啟賢還要求未來應該舉辦辯論會，讓大家有交叉詰問的機會。

廣告
  • 對於有媒體公布國民黨主席選舉民調，參選人之一的郝龍斌（左）表示不在意，因為最後實際開票結果才重要。（資料照，記者王捷攝）

    對於有媒體公布國民黨主席選舉民調，參選人之一的郝龍斌（左）表示不在意，因為最後實際開票結果才重要。（資料照，記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 民調
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：洪秀柱陣營號稱民調第一 郝、詹同聲不在意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.