陳庚金講「能撈就撈」 范世平酸：拿了蔡英文好處

2017-02-18 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕批判年金改革方案，國民黨中評會主席團主席陳庚金一句「能撈就撈、能混就混」拖垮政府，言論震驚各界，師大政治所教授范世平就酸，「陳庚金一定是民進黨的地下黨員，不知拿了蔡英文多少好處」。

范世平在臉書酸評陳庚金及郝龍斌，指「講這些話，只是讓蔡政府的公教退休改革更具正當性，更多人支持，郝龍斌還在旁邊鼓掌，郝真的是我看過，最沒政治智商，卻最想玩政治的人」。