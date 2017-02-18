黨產會：預計四月底召開婦聯會聽證

2017-02-18 10:59

［記者陳鈺馥／台北報導］婦聯會至今仍未交代900億勞軍捐收支情況，黨產會發言人施錦芳今日受訪表示，目前預計四月底召開聽證會，釐清婦聯會財務狀況。

針對婦聯會規劃捐出280億元，其中60億元要捐給自家經營的振興醫院，施錦芳也再度強調，外界都已揭露這是「左手經右手」，相信婦聯會會去思考這樣的捐助項目是否合適。

施錦芳說，目前婦聯會只是在媒體上講講，整個捐助計畫未確定，「自己捐給自己，在社會觀感也不好！」

施錦芳認為，資產返還給國家也是理所當然，說要捐作公益本會也樂見，婦聯會捐助計畫的具體項目到底是什麼，相信婦聯會主政者應有智慧，提出一個符合全民期待的捐助計畫，大家都拭目以待。

此外，黨產會將在下週五於張榮發基金會，辦理救國團聽證會，施指出，會中會討論救國團成立的歷史沿革，將救國團歷史背景公諸於社會大眾，也希望救國團、國民黨有任何疑問，派人到場釐清。