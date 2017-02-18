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中要台認「九二共識」 林昶佐：虛幻過時

2017-02-18  11:41

〔即時新聞／綜合報導〕綠委管碧玲率團訪印，引起中國官媒刊文抗議，嗆聲台政府不承認「九二共識」，國際空間是零。對此，時代力量立委林昶佐表示，台灣是民主社會，別拿虛幻、過時的東西限制台灣。

《蘋果日報》報導，針對《人民日報》海外版刊文高分貝抗議，林昶佐回應，「九二共識」這個說法已虛幻過時，不符台實際民意，去年大選台灣民眾即已做出抉擇，中國與台交流許久，應明白台灣是民主社會，不該繼續拿過時的東西限制台灣。

林昶佐也說，要跟台灣交流，應奠基於「正視台灣存在，也了解台灣人民在想什麼」，盼中國能好好思考。

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  • 時力立委林昶佐表示，九二共識是虛幻、過時的說法，不符合台實際民意。（資料照，記者朱沛雄攝）

    時力立委林昶佐表示，九二共識是虛幻、過時的說法，不符合台實際民意。（資料照，記者朱沛雄攝）

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