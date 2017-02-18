中要台認「九二共識」 林昶佐：虛幻過時
2017-02-18 11:41
〔即時新聞／綜合報導〕綠委管碧玲率團訪印，引起中國官媒刊文抗議，嗆聲台政府不承認「九二共識」，國際空間是零。對此，時代力量立委林昶佐表示，台灣是民主社會，別拿虛幻、過時的東西限制台灣。
《蘋果日報》報導，針對《人民日報》海外版刊文高分貝抗議，林昶佐回應，「九二共識」這個說法已虛幻過時，不符台實際民意，去年大選台灣民眾即已做出抉擇，中國與台交流許久，應明白台灣是民主社會，不該繼續拿過時的東西限制台灣。
林昶佐也說，要跟台灣交流，應奠基於「正視台灣存在，也了解台灣人民在想什麼」，盼中國能好好思考。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬
- 陳庚金「能撈就撈」言論 郝龍斌：民進黨操作
- 美陸戰隊派駐AIT 司徒文：非駐軍 是守衛隊
- 陳庚金講「能撈就撈」 范世平酸：拿了蔡英文好處
- 南市議長賄選案 李全教二審改判3年6月
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei touts new solar power plant
- 公股行庫打臉李紀珠 「保單不是某人說上架就上架」
- 鍾瑤扮正義魔人 苦練罵髒話
- 拚年金改革 民進黨團搶司委會兩席召委
- MLB》年年MVP競爭者秘訣 楚奧特自主訓練嚇壞網友（影音）
- 瞄準頂尖學生／香港中大祭獎學金 300台生申請
- 台紙董座簡鴻文再發聲明 要求發言人交出「重訊金鑰」
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 機場亂丟垃圾挨轟 中媒神解：不能只怪中國遊客
- 〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易
- 四葉草巧遇林宥嘉變迷妹 偶像卻把名字叫成…
- 雙方家人已見面！楊謹華遭爆被求婚 還沒給答案
- 22歲日女星自殘揚言「想殺了社長」 師姊新垣結衣被爆有意跳槽
- 桃園3千人拚中小學聯運 瞄準全中運
- 經典賽》A-GON受傷 很可能無法代表墨西哥出征
- 自由廣場》忍令母語成死語？
- 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
- 屏縣體育場跑道少2米 獲5千萬整修
- 南港都計設專區 工業區可做住宅
- 清節工嬤疼孫網購有機零食 150萬辛苦錢被騙光
- 莊凱勛撞車 只賠兩百元
- 小檔案》勞軍捐
- 台東縣偏鄉學生苦讀 學測拚出好成績
- 年金改革不夠快 林全：先確保20年不破產
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 直線加速器換機潮 承業獲利將重返高峰
- 北韓旅居大馬貿易商 被指洩漏金正男行蹤
- 龍崎掩埋場不適合開發 牛埔里長：最後警告
- 留美博士生輟學 竟偽造成績單詐領百萬獎學金
- 于美人轉戰直播 斷言「台灣節目壽命不到3年」
- 快把握好天氣！ 下週四低溫恐下探12度
- 健康充電站─下背痛保健講座
- MLB》破金鶯22年不敗之身！布拉克薪資仲裁勝出
- 北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替
- 東北風通過 今高溫降5度
- 寶山水庫跨湖橋樑 7月完工
- 家禽禁宰1周 NONO賣雞排沒在怕
- 兆豐風暴效應╱國銀海外員工 將強制上法遵課
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中要台認「九二共識」 林昶佐：虛幻過時
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分