林全內閣70位正副首長 下午聚會強化政策溝通
2017-02-18 10:53
行政院長林全。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕林全內閣為強化跨部會政策溝通，並強化團隊紀律，林揆今天下午召集各部會正副首長、政務委員等內閣政務人員逾70人在公務人力發展中心召開「行政院政務團隊工作會議」，這是林全上任9個月來第2度召集各部會首長彼此就政策形成與溝通問題坦承交換意見。
這項政務團隊工作會議將在下午2時舉行，根據行政院人事行政總處的議程安排，工作會議主要將討論有關政策的形成、政策的溝通這兩大議題。
據了解，各部會正副首長將在下午的會議中對跨部會政策的形成與溝通交換意見，並盼加強橫向聯繫，相關官員表示，對於內閣的跨部會政策，各部會之間要加強溝通，不要流於本位主義思考，同時，內閣團隊紀律的遵守，也很重要。
包括林全與行政院副院長林錫耀、政院秘書長陳美伶等政院高層都將出席這場會議，這項不公開的會議，預定召開逾4個小時，政院規劃將由政院發言人徐國勇對外轉述。
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