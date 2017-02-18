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阿扁今生日 陳致中：會買鱔魚炒意麵給爸爸加菜

前總統陳水扁今天生日（翻攝陳致中臉書）

2017-02-18  08:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳致中上午透過臉書表示，今天是家父（阿扁總統）身分證上的生日，感謝鄉親好友對陳總統的生日祝福，希望這個祝福分享給每一個台灣人民，大家都平安，國家更美好。

陳致中說明，之前因晚報戶口，所以阿扁總統的真正生日並非今天（2月18日），確切日期只有阿嬤知道，維基百科上的阿扁生日則是西元1950年10月12日。

陳致中也轉述阿扁的話，認為可以跟家人在一起，每天都是過生日﹔因為父親喜歡吃鱔魚炒意麵（台南知名小吃），他會去外面買回家，給爸爸加菜慶生。

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