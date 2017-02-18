蔡英文今天見反同、挺同團體 安排費巧思

同婚議題去年重創蔡政府，蔡英文總統為化解爭議，今天在總統府內分別與反同、挺同團體座談，全程由立法院長蘇嘉全陪同，傾聽正反雙方意見。（資料照）

2017-02-18 08:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕同婚議題去年重創蔡政府，蔡英文總統為化解爭議，今天在總統府內分別與反同、挺同團體座談，全程由立法院長蘇嘉全陪同，傾聽正反雙方意見。不過，蔡總統14日與宗教團體見面時表示，「有點訝異，沒想到（修法）衝得那麼快！」此番說法已引起挺同團體內部不滿，恐將影響今天會面氣氛。

攸關婚姻平權的《民法》修正草案去年底初審通過，反同團體至總統府抗議，總統府代理秘書長劉建忻當時承諾安排反同、挺同團體與蔡總統見面。據了解，府方從農曆春節前就開始安排蔡總統與雙方團體會面，但時間改了2、3次，最後決定在立法院開議後，由蘇嘉全陪同。

知情人士表示，總統今天上午將先與反同團體見面，約有15人與會，包括靈糧堂、長老教會等基督教團體；下午則安排挺同團體。他表示，會選在同一天舉行，就是擔心外界以「誰先見、誰後見」，來大做文章，希望降低爭議，但其實雙方對先後順序，並不是很在意，只希望聲音能被聽見。

不過，蔡總統14日邀請宗教團體入府春節茶敘，這場座談原沒有限定主題，但與會宗教代表發言時卻聚焦在同婚議題，有媒體報導，有牧師對外轉述，蔡英文在茶敘中坦言，自己對修法進度「有點訝異」，並說「沒想到衝那麼快，還引起那麼大的波瀾！」

總統府發言人黃重諺15日已澄清表示，蔡總統在座談會結語時，向與會各宗教代表表示，婚姻平權議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決，總統希望宗教界應該協助各界坐下來談，讓社會冷靜對話而避免對抗，這樣才能夠解決問題。