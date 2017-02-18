林全內閣最大特色 陳芳明批：舉棋不定 語焉不詳

政大教授陳芳明（圖）批判林全內閣政策論述不清，改革速度太慢。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-02-18 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕林全內閣上台以來，各項施政慘遭嚴重批評，除了藍營經常性批判之外，綠營也受不了開罵。政大教授陳芳明更指林全內閣最大特色就是「舉棋不定，語焉不詳」，還強調「會繼續罵下去」。

綜合媒體報導，民進黨立委李俊俋昨天下午質詢行政院長林全，重砲開罵，指從一例一休、新南向、「五加二」產業政策，讓很多人聽不懂、看不懂，年金改革開了7多月的會，還看不到行政院修法版本，改革速度太慢，這些都造成民眾的不耐煩，最後是「做到流汗，被嫌到流涎」。

陳芳明也在臉書上批評林全內閣，「從年初被罵到年底，又從尾牙被罵到現在，這可能是三次政黨輪替以來的最高點。明明可以當機立斷，只要內閣人員介入，就變成拖泥帶水」。

陳芳明更舉例，立法院下個會期還有「婚姻平權」法案；如果總統府與立院總召柯建銘之間沒有更好的論述或作法，甚至放任「讓各方對話」之後，又將慘遭罵聲，他期待蔡政府堅守當初競選諾言。