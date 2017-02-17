草屯鎮農會賄選案 又一會代候選人交保
2017-02-17 22:56
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮農會會員代表選舉，南投檢警調今日就現金買票檢舉情資，傳喚郊區某里林姓候選人及多名選民，2名選民承認拿到4000元，1人說是現金買票，1人則說是「工作費」，林姓候選人則矢口否認買票，被檢察官諭令5萬元交保。
南投地檢署指揮南投調查站、草屯警分局，繼前日偵辦街區某里簡姓候選人現金買票，候選人和樁腳交保候傳後，今再傳喚郊區某里林姓候選人及多名選民。
多名選民否認被買票，但有兩名承認各拿到4000元，1人認了是買票錢，另1人則辯稱是「買檳榔、香菸請人的錢」。
離投票日愈來愈近，「現任派」的草屯鎮農會「三巨頭」，傍晚緊急開記者會，就對手派進來以買地方紙媒廣告、宣傳車廣播等方式的攻擊進行澄清，以獲得金安獎及兩年通過金融檢查，反駁對手所說的超貸說法。
前來挑戰的「舊勢力復仇派」，參選會代的前理事長簡峻庭，今也向警方報案，指被跟蹤，草屯警方將被指「跟蹤」的數人帶回了解情況，予以訓誡後讓其離去。
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