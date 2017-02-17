洪陣營談民調：洪秀柱仍居第一名，但未過半

2017-02-17 22:48

〔記者施曉光／台北報導〕今日有週刊公布國民黨主席選舉民調結果，指稱參選人吳敦義、郝龍斌以及現任黨主席洪秀柱分居一、二、三名，讓洪秀柱陣營十分不以為然，洪辦晚間指稱該調查數據與一般認知以及洪辦所做民調結果有明顯落差，強調洪秀柱目前仍在所有參選人當中居於領先地位，只是尚未獲過半數支持，洪辦會更加努力以獲得最大支持。

洪秀柱代表游灝指出，洪辦於2月2日至6日委託民調公司辦理主席民調，採樣超過1200份，以排綠民調進行，結果顯示洪秀柱上任後的作為獲支持度為65％，兩岸和平政綱支持度為78％，至於黨主席民調部分，洪秀柱在排序中居於領先，但尚未獲過半支持度。

洪辦強調，由於目前黨產會持續追殺，洪秀柱以黨務與政策開展為第一優先要務，確實不如其他參選人在選戰投入的時間與心力，將在全面展開連署與正式領表後，安排該有的競選步調因應主席選戰，並呼籲支持者不必因為外界雜音而隨之起舞，更要堅持打一場高格調的選戰，堅定挺柱、支持改革。