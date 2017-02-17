柯上任首提案 Zoo mall改為生態主題旅館

都發局表示，生態主題旅館將有連結貓纜及捷運站的空中步道、兩百房的生態主題旅館、動植物展示間及藝文設施，更有規劃設置水域動物展示區。（記者鍾泓良攝）

2017-02-17 22:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕動物園服務中心Zoo mall因經營不善成為蚊子館，郝市府2014年拆除，柯市府2015年8月開闢為廣場綠地，至今無再提出未來規劃。都發局表示，經1年半的跨局處討論，目前朝向興建生態主題旅館，功能包括連結捷運動物園站及貓空纜車間的空中步道、水域動物展示區及藝文設施；預計上半年會與地方說明，屆時將首次對外亮相。

該基地1987年規劃為園外服務中心，面積約1.18公頃，2001年轉型為Zoo mall但經營始終沒起色，成為北市最大蚊子館，市府也決定2014年10月拆除，並在2015年開闢為廣場綠地。市府曾提出生態樂活村、水族館等方案，台北市長柯文哲競選時也曾建議蓋青年住宅，但最後都無疾而終。

都發局表示，經1年半內部討論，初步規劃為動物園自行營運的生態主題旅館，建物興建地上4層樓、地下2層樓的建築，地上層將有連結貓纜及捷運站的空中步道、兩百房的生態主題旅館、動植物展示間及藝文設施等；此外，該案也規劃設置水域動物展示區，讓旅客能同時欣賞水生動物。

都發局長林洲民說，出發點是讓旅客「一泊二食」，白天先去動物園，傍晚上貓空喝茶，更能搭文湖線到其他區域觀光。他說，相關模型及規劃圖已完成，但強調還沒定案。動物園表示，議會要求須與地方取得共識才能動支先行規劃費，因此方案會有所取捨，但還仍要符合土地徵收用途為動物園、公益使用及增進在地發展。

然而，監察院1月9日約詢動物園時就質疑，今年議會通過的生態主題園區500萬元先期規劃費內容是甚麼，台北水族館有無可能起死回生。對於都發局規劃的旅館未來也同樣有水族館元素，林洲民說不清楚監察院調查，表示有水域動物展示間是因為他覺得適合，並未參考動物園過去提案。

議員李慶元說，因為當年動物園拆除Zoo mall時是用水族館為前提評估耐震能力，推斷若未來旅館有水族館元素將能規避責任。

議員李慶鋒說，郝市府興建水族館、青年旅館是「動物園王國」剛愎自用的決策，改朝換代之後又出現旅館及水域動物展示區是「借屍還魂」，懷疑柯市府就跟當年郝市府一樣被牽著鼻子走。議員王欣儀表示，當年藍營認為興建水族館要花很多錢，也不容易維護，因此地方主張應結合當地文教氣息興建兒童美術館。