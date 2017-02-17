新春餐會 洪秀柱前腳剛走... 立馬掛捧吳對聯

國民黨主席洪秀柱今晚出席新北市黨代表餐敘。（記者葉冠妤攝）

2017-02-17 21:32

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市黨代表今晚於三重舉辦新春聯誼餐會，角逐國民黨黨魁的現任黨主席洪秀柱與前副總統吳敦義一前一後現身，人氣卻差很大，全場幾乎一面倒力挺吳敦義，甚至洪秀柱前腳一離開，主辦方立刻在舞台雙側掛上對聯，寫著「敦厚為人廣納天下豪傑士 義行從公引領本黨振新局」，力挺吳敦義。

今晚的新北市黨代表餐敘，洪、吳人氣大拚場，洪秀柱約7點到場，她致詞時表示這次選舉負面報導很多，希望大家能好好表現，不要像外界所說有太多負面作為。

吳敦義將近晚了1個小時到，不僅現場熱絡高喊當選，立委張慶忠、林德福、前三重市長李乾龍、新北市議長蔣根煌等人也在舞台上一字排開站台，顯現吳在新北市的人氣大勝洪，各區黨代表也紛紛與吳敬酒、寒暄，吳敦義致詞說自己練就一把功夫，當然要奉獻給國民黨與國家，在野好好監督政府，最重要的是帶領國民黨重新執政。

兩人會前接受媒體採訪時，都被問及對於婦聯會今發表聲明指出將從總資產新台幣約381億元中，提取大多數捐作公益用途，洪秀柱表示，婦聯會是獨立的民間團體，對於婦聯會做任何決定都予以尊重，吳敦義則說自己還不太清楚細節，但婦聯會過去從事許多公益事項，貢獻很大，但過去有些經費來源來自外銷，若整個財務狀況足以捐錢給某個單位，也是符合公益目標，應該樂觀其成。