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前軍校生爆料「大便用手摳」 國防部：什麼時候？

2017-02-17  20:22

〔即時新聞／綜合報導〕有自稱讀過陸軍官校的網友在PTT爆料稱，軍校內有許多不良傳統，包括要求一年級生整天打掃、馬桶大便垢用手摳、上課時間常被挪做他用等。國防部發言人陳中吉對此表示，不知這位學生描述的是什麼時候的事，目前軍校已是人性化、制度化的管理，且現在有智慧型手機可以爆料，不可能有類似情況。

網友wind40267日前在PTT爆料，稱自己是前陸官軍校生，根據他的經驗，軍校一年級生「連狗都不如」，整天都在打掃，早上掃生活區、下課掃學校區、中午掃餐廳、下午掃生活區、晚上看狀況掃餐廳，馬桶大便垢用手摳，地板用菜瓜布刷，因為軍校生原封不動的把所謂「傳統」留下來。

這名網友說，軍校上課是團進團出、不能自行選課，大家都認為考試及格就好，「反正畢業之後下部隊，知識就是垃圾」，大家上課都在睡覺、擦皮鞋、擦皮帶扣、剪指甲、刮鬍子，上課時間也常被挪做其他用途。網友說，後來他發現自己不是中正預校畢業的，升遷無望決定退學，賠了將近17萬元給學校，但他不後悔。

據《聯合新聞網》報導，國防部發言人陳中吉針對網友爆料受訪表示，不知道該生描述的是什麼時候的事情，過去確實有些不合理的管教傳統，也有很多當過兵的長輩回憶時會加油添醋，但現在軍校已經改為人性化、制度化管理，且開放智慧型手機，有事情容易被爆料，不可能有類似情況發生。

陳中吉強調，不可能有所謂不是中正預校畢業就無法升遷的情況，這樣的說法是「胡扯」，只要認真努力、表現良好都有機會升遷，很多將領都不是正期生畢業。

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  • 有自稱讀過陸軍官校的網友在PTT爆料稱，軍校內有許多不良傳統，包括要求一年級生整天打掃、馬桶大便垢用手摳、上課時間常被挪做他用等。（資料照，記者張忠義攝）

    有自稱讀過陸軍官校的網友在PTT爆料稱，軍校內有許多不良傳統，包括要求一年級生整天打掃、馬桶大便垢用手摳、上課時間常被挪做他用等。（資料照，記者張忠義攝）

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