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從反對到支持 太陽花學運「方神」平調回台北

2017-02-17  20:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕太陽花學運被稱為「方神」的方仰寧，前年調任屏東縣警察局長時，反對聲浪不斷，現在「方神」平調台北市警局主任祕書，地方反而覺得不捨，從反對到支持，「方神」的能力備受肯定。

警政署今天發佈「方神」方仰寧平調台北市警察局主任祕書，屏東地方一片嘩然，連縣長潘孟安也覺得太快了，「方神」初到屏東，綠營一片反對聲浪，但是「方神」展現堅強的韌性，用努力和能力證明能夠做好工作，任內不但讓屏東縣的重大刑事案件一一偵破、交通死亡人數減少、農業民生竊盜案件大幅減少，讓農民有感，許多創新的做法都受到地方基層的肯定，「方神」在短短1年5個月的屏東縣警局長任期，他的努力和用心讓地方感受到了，也因此在地方藍綠陣營都獲得極高的評價，這次回到台北市，地方都覺得不捨。

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  • 「方神」方仰寧不是只有嚴肅的一面，也有一顆柔軟的心。（記者葉永騫攝）

    「方神」方仰寧不是只有嚴肅的一面，也有一顆柔軟的心。（記者葉永騫攝）

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